"A sem di rumagnol": serata in musica con il Trio Iftode e Gabriele Zelli

Sabato 29 settembre alle 21.00, presso la Sala Tamerici di via Vittorio Veneto 21, a Castiglione di Ravenna, il Trio Iftode e Gabriele Zelli presenteranno "A sem di Rumagnôl"; spettacolo che garantirà ai partecipanti di passare una serata in allegria. Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, e Vlad Iftode, tastiere, eseguiranno brani della tradizione musicale popolare romagnola e internazionale, oltre a proporre, in anteprima, esecuzioni tratte dal loro ultimo cd. Gabriele Zelli racconterà aneddoti divertenti sulla Romagna e i romagnoli. L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Culturale Castiglionese Umberto Foschi. Ingresso a offerta libera. Al temine momento conviviale. Per informazioni 3297421205.