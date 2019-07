"A song for Africa" tre giorni di workshop e concerti

Inizia giovedì 1 agosto la tre giorni di "A Song for Africa" del Peter Pan di Marina di Ravenna, all'interno di Spiagge Soul. Giorni di concerti, workshop e momenti culturali incentrati sulla tradizione africana, permeati dal desiderio di fornire un’occasione di dialogo e confronto fra le culture in un momento in cui la diversità viene troppo spesso vista come una minaccia invece che una possibilità di arricchimento reciproco.

Ecco allora che in questa prima giornata si comincia alle 15.30 con un workshop di danze tradizionali del Burkina Faso condotto da Seydou Kyenou e Yayi Outtara. Un viaggio nella cultura di questo paese attraverso la danza, le percussioni e il canto africano dall’Africa occidentale (gratuito).

Alle 19.30 è il momento della prima "African Acoustic Dinner": cena sulla spiaggia in compagnia dei ritmi del continente africano.

Alle 22 ecco invece il concerto Grande Madre Africa, un viaggio nella cultura del Burkina Faso attraverso gli strumenti tradizionali, il canto e la danza dall’Africa occidentale. Seydou Kyenou presenterà i ritmi del suo Paese, appresi dalla più tenera età grazie al padre Baba Kienou capo Griot del Burkina Faso.

Venerdì 2 agosto è invece previsto alle 15.30 un laboratorio per i bambini tenuto sempre dal Griot burkinabè Seydou Kyenou in cui i bambini imparano a costruire i tamburi africani realizzandoli con contenitori di pomodoro, pelle di capra e corda e poi a suonarli. Alle 19.30 è ancora il momento della "African Acoustic Dinner": cena sulla spiaggia in compagnia dei ritmi del continente africano. Alle 22 lo spettacolo Africa Djembe Kaloba, vera e propria chiamata dei tamburi africani.

Sabato 3 agosto si comincia alle 17.30 con il talk "Da Marina al Mali", parole e musica a cura di Luigi Bertaccini, storico dj di Radio Melody e alle 19.30 il concerto "Mediterranean Blues" con Baba Sissikoro.