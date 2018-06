A spasso nella storia con il Bunker Tour

Dopo il successo nel 2014 del primo Bunker Tour italiano il CRB 360° (Comitato Ricerche Belliche) promuove un nuovo tour, una nuova visita guidata alla scoperta di alcuni bunker e di alcuni sbarramenti anticarro detti “denti di drago” costruiti dai tedeschi durante il secondo conflitto mondiale, rimasti in prossimità del litorale cervese a destra del porto canale. Appuntamento fissato per sabato 9 giugno.

La visita è guidata dai ricercatori storici Thomas Venturi e Walter Cortesi che hanno compiuto approfondite ricerche in questo campo.

Nel corso della camminata si visitano tre bunker esternamente e uno internamente più alcuni sbarramenti anticarro in cemento armato. Sono previsti due turni, il primo dalle 9 alle 11 e il secondo dalle 11 alle 13. Il punto di ritrovo e di partenza è il parcheggio davanti all'Osteria del Gran Fritto nel Porto Canale lato Milano Marittima. L’evento è ad offerta libera per sostenere il lavoro di ricerca svolto dal blogcerviaemilanomarittima.org e dal CRB 360° - Comitato Ricerche Belliche.

L’iniziativa si inquadra nelle vicende storiche negli anni tra il 1943 e il 1944, quando il regime tedesco, avvalendosi dell’organizzazione TODT costruì una serie di fortificazioni costiere in vista di un possibile sbarco delle truppe alleate sulle coste adriatiche. Questo avvenne prima della Liberazione di Cervia, che si ebbe il 22 ottobre 1944, a seguito dell’avanzata via terra dal sud delle truppe alleate e non del paventato sbarco.

L’iniziativa va considerata come anteprima di una serata culturale in programma il 9 agosto 2018, alle ore 21 nel Piazzale Maffei, antistante la Torre san Michele di Cervia, all’interno della manifestazione “Borgomarina Vetrina di Romagna”.