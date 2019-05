"A spasso per Ravenna": la guida degli antichi rioni della città

Venerdì 7 giugno alle ore 18.30 presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri di via Corrado Ricci 22 in Ravenna, avrà luogo la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Marcello Minghetti, indimenticabile Direttore Didattico del Mordani e tra i maggiori poeti contemporanei in dialetto romagnolo.

Si tratta di un'affascinante rivisitazione degli studi toponomastici di Don Mario Mazzotti corredata da ricche notizie storiche e illustrata da 40 sonetti romagnoli (con traduzione italiana) e 100 foto d'epoca per lo più inedite, appositamente selezionate da Luca Succi. L'insieme costituisce un'originalissima guida agli antichi rioni della città di Ravenna. Saranno presenti Massimo De Simone, Sauro Mattarelli, Alvaro Ancisi, i cui testi compaiono nel volume assieme alla presentazione dell'Assessore alla Toponomastica Gianandrea Baroncini. Il Comune di Ravenna sarà rappresentato all'incontro dalla Dottoressa Laura Rossi, Capo Area Infanzia, Istruzione e Giovani.

La lettura commentata di alcuni sonetti di Marcello Minghetti sarà affidata allo scrittore e storico ravennate Mauro Mazzotti.

Coordina il Presidente delle Edizioni del Girasole Ivan Simonini. Introduce e conclude l'incontro il Presidente del Circolo Beppe Rossi.