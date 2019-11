A Teatro si racconta "La Notte dei Manzoni"

Domenica 1 dicembre, alle 21, al Teatro Masini di Faenza va in scena la Compagnia Solaroli con "La Notte dei Manzoni". Il regista Michele Gaudenzi ha realizzato questo adattamento teatrale dal libro "Il caso Manzoni" di Fabio Mongardi.

"Nel mese di luglio del 1945, a Frascata di Lugo, si consumò una delle peggiori e crudeli stragi del nostro tormentato dopoguerra: l’intera famiglia dei conti Manzoni Ansidei fu sterminata in modo atroce da un gruppo di ex partigiani. Molte sono state le speculazioni politiche e le polemiche che questa vicenda ha generato nel corso degli anni. - racconta la compagnia - Nella nostra riduzione teatrale, tratta dal libro "Il caso Manzoni" di Fabio Mongardi, abbiamo cercato invece di mettere in evidenza soprattutto l’aspetto umano di questa tragica storia e le conseguenze di quegli atti drammatici sulla vita dei sopravvissuti.

L’abbiamo fatto immaginando l’incontro del capo di quel gruppo di ex partigiani, con Valeria Manzoni, cugina delle vittime, la persona che diede il via alle indagini.

Sarà un incontro scontro fra due persone invecchiate e provate dalla vita, ma mai spente nelle loro convinzioni. Tuttavia, l’analisi della tragedia a distanza di tanti anni, li costringerà a confrontarsi sinceramente e con maggiore obiettività con quel loro passato scomodo. Uno sforzo di analisi tardivo, ma necessario per capire una tragedia così complessa e carica di implicazioni sociali politiche e umane".

Prevendite disponibili presso Bottega Bertaccini, Corso Garibaldi 4 - Faenza. Info: 0546-681712 oppure online sul sito www.eventbrite.it