A Voltana le note di Rossini per i “Concerti in villa”

Venerdì 3 agosto alle 21 le note di Gioachino Rossini animeranno Voltana di Lugo, in occasione dei “Concerti in villa”. A Villa Cacciaguerra Ortolani, in piazza Unità 13, si svolgerà infatti il Rossini Summer Fest”, una serata dedicata al compositore e alle sue musiche, nell’anno in cui ricorrono i 150 anni dalla sua morte.

Per l’occasione Lucrezia Proietti si esibirà al piano. Pianista, concertista, accompagnatrice e docente, Lucrezia Proietti è una pianista umbra che suona in Italia e all’estero. Con il suo pianoforte si è esibita durante le stagioni concertistiche del Budapest String Festival, dell’Accademia Filarmonica Romana, delle Settimane internazionali di Stresa, degli Amici della Musica di Firenze e Vicenza e delle Jeunesses Musicales International.

In occasione dei “Concerti in Villa” si potranno anche visitare due mostre: “Incontro con gli etruschi” di Lorenza Altamore a Villa Ortolani e “Il tempo della memoria” di Patrizia Dalla Valle alle scuderie di villa Ortolani. Le mostre saranno aperte fino al 3 agosto, dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12 e nella serata dell’evento.

L’ingresso è a offerta libera; al termine della serata, degustazione di prodotti del territorio. La direzione artistica è di Michele Fenati.

La serata dedicata a Rossini chiude il calendario degli appuntamenti di questa edizione dei “Concerti in villa”.

Il concerto si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0545 72885.