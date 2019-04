Abbigliamento in piazza con il mercatino "L’eccellenza di Romagna"

Domenica 7 aprile, dalle 9 alle 20, in piazza Kennedy, si svolge per la prima volta la fiera mercatale straordinaria denominata L’eccellenza di Romagna, organizzata dal Consorzio Il mercato in collaborazione con l’assessorato al Commercio e artigianato del Comune.

La manifestazione coinvolge una trentina di operatori ambulanti che trattano merceologie non alimentari, fra cui abbigliamento uomo/donna/bambino, calzature, biancheria e accessori per la casa e la cura della persona.