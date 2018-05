Abbonamenti in premio con il concorso “Critici per caso”

C’è tempo ancora fino a venerdì 18 maggio per partecipare al concorso letterario “Critici per caso”, che premierà con abbonamenti a La stagione dei teatri e con buoni per l’acquisto di libri le migliori recensioni relative agli spettacoli della stagione teatrale che si sta concludendo a Ravenna.

L'Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, in collaborazione con il gruppo Teatro Perché?, l'Associazione culturale Solaris, Ravenna Teatro, la Libreria Dante di Longo, il settimanale Setteserequi, ha organizzato anche per La stagione dei teatri 2017/18 il concorso di recensioni teatrali dal titolo "Critici per caso", con lo scopo di sollecitare lo spirito di osservazione e la capacità di analisi di una rappresentazione teatrale.

Il concorso – ideato dal gruppo Teatro Perché? fondato da Catia Gelosi e Adriana Banini – è aperto a tutti e gli spettatori hanno la possibilità di scegliere se recensire uno o più spettacoli della stagione, tra quelli andati in scena al Teatro Alighieri e al Teatro Tasi.

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (dagli 8 ai 15 anni, dai 16 ai 25 anni, dai 26 anni in su). I vincitori riceveranno abbonamenti alla stagione dei teatri e buoni per l'acquisto di libri.

Tra i giurati di questa edizione il giornalista Iacopo Gardelli, Alex Giuzio del gruppo Altre Velocità, Omero Canali ex direttore di Fondazione Casa Oriani, e Marco Phillip Massai, autore e saggista.

I testi dovranno essere inviati, entro venerdì 18 maggio 2018, a teatroperche@gmail.com oppure in formato cartaceo all'ufficio decentrato di Castiglione - via Vittorio Veneto n. 21 48125 Castiglione di Ravenna.

Per maggiori informazioni: teatroperche@gmail.com