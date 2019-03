“L’abbraccio ritrovato”: l'opera di Zed1 che colora le case popolari

Domenica 31 marzo alle ore 16.00 a Casola Valsenio è in programma l’inaugurazione del nuovo spazio esterno delle case popolari di Via Neri.

Per l’occasione sono presenti il sindaco, la Presidente di Acer Emanuela Giangrandi e l’artista che ha realizzato il murales Marco Burresi (in arte Zed1).

Le due palazzine, costruite negli anni '40 dall’allora IACP ora sono di proprietà comunale e gestite da Acer e sono composte da 24 appartamenti, in cui vivono più di 50 persone.

Nel 2014 e 2015 sono state effettuate le più recenti opere di manutenzione straordinaria sui fabbricati (tetto, infissi) e sui muri di confine, successivamente si è pensato ad un progetto di riqualificazione complessiva del cortile per renderlo più piacevole e fruibile.

Sul lungo muro di confine Marco Burresi ha realizzato il grande murale dal titolo “L’abbraccio ritrovato”, che richiama i valori dell’identità e della capacità di integrazione quali tratti caratterizzanti della comunità di Casola Valsenio.

“Raccontare l’identità e l’integrazione con le immagini di un murale: ci piaceva caratterizzare così il nuovo cortile delle case popolari di Via Neri, costruendo un ponte tra il passato ed il futuro di questo edificio con un rilievo storico, affettivo e sociale” commentano il Sindaco ed Emanuela Giangrandi di Acer.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento per condividere questo importante momento di comunità, segue una merenda per gli intervenuti in collaborazione con Auser.