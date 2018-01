Accademia perduta porta in scena "Il gatto con gli stivali"

A completamento della Stagione del Teatro Comunale di Cervia, partono giovedì 25 gennaio gli spettacoli per le Scuole della città, una rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

A inaugurare il cartellone è la compagnia Accademia Perduta/Romagna Teatri con lo spettacolo Il gatto con gli stivali, scritto da Marcello Chiarenza e diretto da Claudio Casadio. Questa fiaba classica, nata nel 1500 e riproposta in diverse versioni anche di Perrault e dei Fratelli Grimm, è giunta fino a noi senza mai sbiadire il proprio forte ascendente sull’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Si tratta infatti non solamente di un racconto picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti, ma di una vicenda che suggerisce come la parte istintiva che alberga in ognuno di noi abbia il potere di stupire, di emergere nei momenti di difficoltà e infine di cambiare il corso della vita (giovedì 25 gennaio alle ore 10).

La rassegna sarà poi l’occasione per presentare una nuovissima produzione di Accademia Perduta: Abu sotto il mare, di e con Pietro Piva. Abu sotto il mare è il racconto di un bambino ivoriano e della manciata di ore che passa intorno e dentro a una valigia rosa. Il padre di Abu vive in Europa e, nel tentativo di farsi raggiungere dal figlio, è costretto a rivolgersi ad un’organizzazione clandestina. Abu sotto il mare è ispirato ad un fatto di attualità, che più o meno tutti conosciamo. È il racconto di un migrante, ma prima di tutto, di un mondo di adulti che costringe un bambino a nascondersi, a provare paura, a privarsi della propria dignità (martedì 20 febbraio alle ore 10).

Completeranno la rassegna Il lupo e i sette capretti della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti (venerdì 16 marzo alle ore 10) e Il viaggio di Tartaruga Tranquilla Piepesante de I Fratelli di Taglia (martedì 10 aprile alle ore 10).

Biglietto: 4,50 euro.

Info e prenotazioni: 0544/975166