Le feste si accendono in piazza con l'albero di Natale e tanta musica

Le festività natalizie 2019 a Ravenna si aprono ufficialmente il 30 novembre con l'accensione dell'albero di Natale, donato alla città dal comune di Andalo (arrivo in città previsto per venerdì 22 novembre) e allestiito da Coop Alleanza 3.0 e Molino Spadoni. Un'occasione per aprire le feste un weekend di festa e musica nel centro storico.

L'illuminazione dell'albero è accompagnata da altri appuntamenti, sempre nella giornata di sabato 30 novembre. Alle 16 nella sala preconsiliare del municipio si tiene un laboratorio di Nati per Leggere dedicato ai più piccoli.

Alle 17.30 è fissata invece l'accensione grande albero in piazza del Popolo, seguita dai concerti dell’Orchestra dei Giovani e del coro della scuola Don Minzoni e del Jennifer Vargas Trio.

L’evento viene presentato dal Clown Billo del Billo Circus con Cristina Bernabè.

Domenica 1 dicembre, invece, Piazza del Popolo si anima a partire dalle ore 17.30 con un suggestivo concerto di Natale sotto l’Albero a cura del coro “To Be Choir” diretto da Valentina Cortesi del Centro Mousikè arte e terapia.