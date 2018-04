"Acheropita" la personale di Enrico Lombardi

Si apre sabato 14 aprile alle 18, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, la mostra dedicata al pittore romagnolo Enrico Lombardi dal titolo Acheropita, curata dal direttore del museo bagnacavallese Diego Galizzi e patrocinata dall’Istituto per i Beni Culturali dell’Emilia Romagna.

La mostra Acheropita (non dipinto da mano umana) raccoglie i nuclei essenziali della produzione più recente di Lombardi, con circa settanta opere esposte. Lavori che sono suddivisi in due serie: Jazz, con dodici grandi tele in omaggio a musicisti internazionali che hanno accompagnato la vita del pittore con le loro influenze sonore, e tutto il corpo principale degli Esercizi Spirituali, vasto ciclo pittorico di ricerca di ascetismo minimalista, in cui il pittore, concedendosi su strumenti poverissimi e quasi francescani, cerca come in una forma di meditazione trascendentale il nucleo centrale del suo mondo poetico. In queste opere il linguaggio di Lombardi si sforza di trovare una suprema sintesi fra la pittura medievale (da lui studiata ed evocata durante tutta la sua vita artistica) e la pittura astratta moderna, nella quale vede un equivalente spirituale della pittura di icona, da cui il titolo della mostra.

L'evento espositivo è accompagnato da un catalogo con testi di Diego Galizzi, Rocco Ronchi (filosofo), Marcello Panascia (docente di Filologia bizantina) e Tommaso Evangelista (storico dell'arte). All’inaugurazione della mostra intervengono accanto all'artista il sindaco Eleonora Proni, Diego Galizzi, Rocco Ronchi.

Enrico Lombardi, pittore e scrittore, nasce a Meldola (Fc) nel 1958. Da oltre quarant'anni svolge un'intensa attività espositiva in Italia e all'estero, accompagnata da un'ininterrotta riflessione sullo statuto dell'immagine.

Per la biografia completa dell'artista: www.lombardienrico.it/biografia-7.html.

La mostra resta aperta fino all'1 luglio 2018. Orari: lunedì e post festivi chiusa; martedì e mercoledì 15/18; giovedì 10/12 e 15/18; venerdì, sabato e domenica 10/12 e 15/19. Aperta il 25 aprile e il 2 giugno. Chiusa il 26 aprile e il primo maggio.

Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.