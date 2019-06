Acque e Miracoli, l'anteprima delle Balle di Paglia torna a Tebano

Torna Acque e Miracoli a Tebano, l’Anteprima del Festival dell’Arena delle balle di paglia di Cotignola che lunedì 1 e martedì 2 luglio va in trasferta nella località faentina.

Nella due giorni di Tebano sono previst escursioni, incontri con gli artisti, spettacoli di giocoleria e concerti.

Programma

Lunedì 1 luglio

Ore 18,30 - Presso il piazzale della sede di Terre Naldi (di fronte alla Chiesa).

Partenza escursione di due ore per campi dei Vernelli con Mario Baldini sulle tracce dell’Ospitale dei frati gesuiti e dove cera la torre di avvistamento che però non vide dove il Passatore sotterrò le pignatte del Tesoro. Prenotazione obbligatoria al n. 366-9136784.

Ore 20.30 – Dalla pizza alla penna, Cristiano Cavina ci parla di Ottanta rose mezz’ora e d’altro.

Ore 21.00 – Al Santuario della Beata Vergine della Speranza di Tebano, concerto acustico di Rodolfo Santandrea (voce e chitarra) accompagnato alla viola da Matteo Galassi (prima viola della Camerata Veneziana). Ci dicono come il linguaggio della verità sia semplice.

Ore 22.00 - Terrazzo della Diga Steccaia. Si accendono le luci del Senio.

A seguire Skizzo e JF, frizzanti e dinamici, spaziano dalla giocoleria all’equilibrismo, dall’uso degli attrezzi circensi alle gag clownesche.

Martedì 2 luglio.

Ore 18.30 - Presso il piazzale della sede di Terre Naldi

Partenza escursione di due ore con titolo: Acqua dolce, dove vai? Matteo Mingazzini, guida naturalistica e Lucia Camatti fotografa di ambiente, ci accompagnano in un percorso didattico e divulgativo, verso le casse di espansione del Senio. Alla ricerca della natura che cambia col mutare del tempo e del territorio. Prenotazione obbligatoria ai numeri 366-9136784.

Ore 20.45 – Alla diga sul Senio. Vi raccontiamo Leonardo e la “Steccaia”. Raffaella Zama con Alessandro, Nicolò e Viola del Liceo Scientifico di Lugo.

Ore 21.00 - Al Santuario della Beata Vergine della Speranza di Tebano, concerto per violoncello con brani tratti dalla ultima incisione di Mauro Valli: Suites di Johann Sebastian Bach e Ricercari di Domenico Gabrielli.

Ore 22.00 – Le luci del Senio e concerto di Roberto Durkovic e i Fantasisti del Metrò. Quando la musica balcanica incrocia quella italiana d’autore. Mille influenze alla scoperta di un pozzo di emozioni.

Parcheggio riservato nell’area del Polo di Tebano. Ristoro con street food preparato da noi, anche per vegetariani. Da bere: assaggi del vino di Tebano (le migliori etichette) e birra artigianale.

Ingresso a offerta libera.

Nello spazio dell’evento Mostra SENIO VIVENS, i piccoli tesori del nostro fiume e Tavolo degli Amici del Senio.