Acrobazie sulla sabbia, Ducati e mongolfiere al Motors Beach Show

Due giorni di auto e moto eventi sulla spiaggia, con un ricco programma di intrattenimenti e spettacoli per appassionati e semplici curiosi. Come ormai da tradizione, sabato 6 e domenica 7 ottobre il Fantini Club di Cervia (lungomare Deledda n.182) conclude la sua lunga stagione di eventi con l'atteso appuntamento del Motors Beach Show.

Ospiti d'onore dell'edizione 2018 saranno le moto Ducati: Panigale V4, Scrambler 1100 e Multistrada 1260. Dalle ore 15.00 di sabato e per tutta la giornata di domenica tutti gli appassionati potranno prenotare gratuitamente una prova su strada degli ultimissimi modelli insieme alla concessionaria Motoeuropa di Sant’Agata sul Santerno. Coloro che effettueranno un test ride riceveranno in omaggio un gadget Ducati ed un buono per l’aperitivo con dj-set sulla spiaggia del Fantini Club (Per info e prenotazioni: motoeuropa@lamiarete.com, tel 0545 45112)

Per tutto il weekend sarà presente il truck Ducati Scrambler, dove entrare e scoprire il mondo Ducati, e non mancherà, come sempre, anche il divertimento per i più piccoli, con la pista minimoto elettriche Peg Perego aperta a tutti i bambini.

Novità dell’edizione 2018 è la Mongolfiera Ducati sulla spiaggia. Un vero pallone aerostatico su cui sarà possibile salire dalle ore 11.00 di domenica.

Mentre per gli appassionati di fuori strada, torna l’ 8° Sand Adventure 4x4, in collaborazione con 4x4 Romagna Team. A partire da sabato pomeriggio divertimento assicurato nella spettacolare pista sulla spiaggia aperta a tutti i possessori di Fuoristrada e Suv a trazione integrale. Un’area velocità, dove provare l’emozione di sfrecciare sulla sabbia tra curve paraboliche ed insidiose dune, ed un’area Trial dove mettere alla prova le proprie doti di guida e la preparazione del mezzo fuoristrada. Immancabile, poi, la sfida alla “Grande Duna”, con premio speciale per chi riuscirà ad affrontare la salita impossibile!

Anche gli spettatori più coraggiosi potranno salire sui mezzi del club per un giro di pista mozzafiato. La quota di partecipazione è di 35 euro per i soci FiF e 50 euro per i non soci. (Per info e prenotazioni: Alberto 348-2453484 o Andrea 348-0843021, andrea@schiumarini.it)

Per chi vorrà cenare sulla spiaggia in occasione dell’evento, sabato sera il Ristorante Calamare del Fantini Club è aperto con menù alla carta.