"Affari al buio", anche a Ravenna i garage all'asta come nel noto programma televisivo

Quali grandi affari si nascondono dietro le saracinesche? Nuovo attesissimo appuntamento per le “aste al buio” di Inbox Storage, ormai alla quarta edizione. Un'asta “all'americana” come quelle rese celebri da un noto programma televisivo, che vedrà come protagonisti ancora una volta i box in affitto di InBox Ravenna, Via Monsignor Fabbri 19, a Fornace Zarattini, i cui contenuti andranno al miglior offerente dopo una breve occhiata.

Secondo una clausola contrattuale infatti, tutti i clienti che lasciano i box presi in affitto sono tenuti a recuperare i propri beni entro una data scadenza: quando ciò non avviene, tutto il materiale contenuto all’interno dei vani può diventare effettivamente oggetto d’asta.

Da qui nasce l'iniziativa di InBox Storage, unica in Italia nel suo genere: gli spazi in questione (ben 44, tra box e cantinette) verranno aperti uno alla volta direttamente sotto gli occhi dei partecipanti all'asta, che dopo una brevissima valutazione potranno fare la loro offerta per alzata di mano ed assicurarsi il materiale contenuto, in blocco. Il tutto avverrà sotto l’attento controllo di funzionari dell'Istituto Vendite Giudiziarie.

In particolare, dalle ore 09.00 i concorrenti avranno la possibilità di visionare rapidamente i beni all’interno dei vari box, senza possibilità di aprire eventuali altri contenitori, scatole, valige o affini, senza toccare o spostare la merce all’interno; poi avrà inizio l’asta.

L'appuntamento con le “Aste al buio” è fissato per mercoledì 10 ottobre 2018 alle 9.00 ed è aperto a tutti. Non c'è bisogno di iscrizione: basterà presentarsi in loco per partecipare e aggiudicarsi gli oggetti di maggior valore al miglior prezzo.