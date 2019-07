Agri-aperitivi, prodotti a km zero e musica con Giacomo Scudellari al mercato contadino

Secondo appuntamento questo venerdì 19 luglio, al Mercato Coperto agricolo di piazza dei Carabinieri (via Bovini-angolo via Canalazzo, Ravenna) col cibo contadino e la musica live di qualità.

Durante la giornata il mercato resterà aperto ininterrottamente dalle ore 16 alle ore 23.

Dalle 18.30 la piazzetta antistante diventerà un piccolo salotto dove sorseggiare dissetanti agri-aperitivi a base di frutta di stagione a KM0, vini autoctoni e birre agricole accompagnati da assaggi di formaggi, salumi contadini e gelato artigianale. La selezione musicale sarà curata dal dj Lucah P. Conti.

Dalle ore 21 spazio alla musica live con il concerto del cantautore e chitarrista ravennate Giacomo Scudellari che presenterà brani dal suo ultimo album "Lo Stretto Necessario". Con lui sul palco Francesco Giampaoli (basso) e Diego Sapignoli (batteria).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Durante le serata sarà possibile anche aderire alla petizione #Stopciboanonimo, “EatORIGINal – Unmask your food”, avviata per ottenere dal Parlamento e dalla Commissione Europea l’etichettatura obbligatoria dell’origine di tutti i prodotti agroalimentari al fine di tutelare da contraffazioni e adulterazioni le nostre produzioni di qualità, quindi il lavoro dei nostri agricoltori e la salute dei consumatori.

Il mercato coperto di Campagna Amica – aperto abitualmente il martedì e sabato dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 16 alle 20 - si conferma, dunque, molto di più di un semplice luogo d’acquisto. Nato nel novembre scorso per diffondere e promuovere tra i cittadini/consumatori una cultura del cibo basata su certezza dell’origine e stagionalità, il mercato è diventato in pochi mesi un vero spazio sociale e d’aggregazione ospitando prima agri-laboratori per bimbi e famiglie, poi incontri dedicati al binomio salute-alimentazione e show-cooking, ed ora anche concerti.