Aisha Cerami porta in città il suo primo romanzo "Gli altri"

Mercoledì 19 marzo alle 18 alla Biblioteca Classense di Ravenna è ospite del Tempo Ritrovato Aisha Cerami con il suo primo romanzo "Gli altri" (Rizzoli) in cui racconta con ironia l’intolleranza tra vicini di casa.

Aisha Cerami ci regala una galleria di personaggi memorabili e ci fornisce uno specchio per riflettere su noi stessi e sui nostri pregiudizi. Dialoga con lei Stefano Bon.

Aisha Cerami è attrice e scrittrice. Figlia di Vincenzo Cerami e della prima moglie Mimsy Farmer, ha intrapreso la sua carriera artistica con il cinema: nel 1980 ha recitato nel film diGiuseppe Bertolucci Oggetti smarriti, e nel 1981 è stata interprete canora del film La notte di San Lorenzo, dei fratelli Taviani. Con Antonio Albanese ha recitato in La fame e la sete e in Il nostro matrimonio è in crisi, Piazza delle Cinque Lune di Renzo Martinelli, Ripopolare la reggia di Peter Greenaway. È inoltre attrice di teatro, e ha lavorato anche in alcuni film per la televisione.