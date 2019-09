Al centro sociale di Voltana arriva il September Fest

Venerdì dalle 20 al centro sociale Ca’ vecchia di Voltana di Lugo, in piazza Guerra 1, è in programma la September Fest, una serata di musica con il gruppo “Jingo Band” e, a seguire, Space Sound Cosmic con dj professionisti che rievocheranno le serate da “febbre del sabato sera” in Romagna. Alla consolle si avvicenderanno dj Nevio, dj Raba (Acque Imola) e dj Tom percussion che si esibirà in percussioni dal vivo.

In occasione dell'evento, a partire dalle 18.30, funzionerà lo stand gastronomico, con specialità romagnole, gestito dai volontari del centro sociale Ca’ Vecchia. L’ingresso è libero. L’evento è organizzato da un gruppo di volontari di Voltana in collaborazione con la Consulta locale e il centro sociale Ca' Vecchia, con il patrocinio del Comune di Lugo. “La Consulta di Voltana – spiega la presidente Valeria Monti - ha collaborato con piacere alla realizzazione di una serata che possa parlare anche ai più giovani, che spesso non si sentono coinvolti dalle numerose iniziative socio-ricreative organizzate nel territorio”.