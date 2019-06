Al Festival del cibo contadino con Lorenzo Kruger e l'agri-aperitivo

Tre venerdì d'estate in un angolo di città che ha il sapore della campagna. Al Mercato Coperto agricolo di piazza dei Carabinieri (via Bovini-angolo via Canalazzo, Ravenna) l’arrivo della bella stagione porta in dote una fresca rassegna, tutta nuova, a base di vero cibo contadino e musica di qualità.

Si parte il 28 giugno con il primo venerdì durante il quale il mercato resta aperto ininterrottamente dalle ore 16 alle ore 22.30. Dalle 18.30 la piazzetta antistante diventa un piccolo salotto dove sorseggiare dissetanti agri-aperitivi a base di frutta di stagione a KM0, vini autoctoni e birre agricole accompagnati da assaggi di formaggi, salumi contadini e gelato artigianale.

La selezione musicale viene curata dai dj Marco Petrini e Lucah P. Conti. Dalle ore 21 spazio al primo concerto del mini-festival ‘Cantautori al Mercato’. Sul palco Lorenzo Kruger. L'istrionico artista romagnolo ripropone brani rivisti e rivisitati dei suoi Nobraino, ma anche monologhi e inediti.

Secondo appuntamento, venerdì 19 luglio, con la consueta formula agri-aperitivo e dj-set cui seguirà, sempre dalle ore 21, il concerto del cantautore ravennate Giacomo Scudellari.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.