Al laboratorio teatrale Senza Confini si abbattono le barriere

Senza Confini inizia martedì 9 gennaio 2018, il progetto è aperto a tutte/i, senza limiti di età e senza costi di nessun genere.

Gli incontri si tengono ogni martedì dalle 20.00 alle 22.00 presso la Palestra di Via Landoni 2 (Borgo S.Biagio) a Ravenna.

Un’esperienza unica e importante per la seconda edizione. Attori e non-attori possono creare insieme la possibilità di esprimere la propria identità, le proprie visioni, i propri sogni senza alcun confine.

Senza Confini è il modo in cui il teatro può concretamente e direttamente contribuire alla costruzione di una comunità solidale e aperta, dove si può superare la semplificazione mediatica che tutto riduce ad una questione di italiani e stranieri.

Questo progetto è dedicato e aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco per osare e superare i propri confini, andando incontro all’umanità e al mondo, senza maschere o barriere.

L’arte e il teatro sono uno strumento straordinario per aprire e aprirsi all’altro.