Al Masini di Faenza Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni in "A testa in giù"

Sipario sulla nuova Stagione di Prosa del Teatro Masini di Faenza. L’apertura del cartellone vedrà protagonisti del palcoscenico Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni nella commedia A testa in giù, un testo di Florian Zeller diretto da Gioele Dix presentato a Faenza in “anteprima nazionale”. Completano il cast Bruno Armando e Viviana Altieri. Lo spettacolo andrà in scena da venerdì 5 a domenica 7 ottobre alle ore 21. Gli attori della pièce saranno inoltre protagonisti dell’Incontro con gli Artisti che si terrà sabato 6 ottobre alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Masini (l’ingresso all’incontro è gratuito).

LO SPETTACOLO

Daniel invita a cena, contro il consiglio di sua moglie, Patrick - suo migliore amico - e la sua nuova partner Emma per la quale ha lasciato la moglie. Emma, giovane e carina, provoca una tempesta negli animi dei commensali, scuotendo le loro certezze, risvegliando frustrazione, gelosia e invidia.

L’originalità di A testa in giù sta nel fatto che il pubblico è testimone dei pensieri dei personaggi che parlano in disparte. Grande gioco di attori che svelano con la tecnica del doppio linguaggio una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica.

“Da tempo desideravo lavorare con e per Emilio Solfrizzi. Ci unisce un’antica amicizia e una comune, istintiva fiducia nell’arte della commedia. Ed ecco l’occasione: un nuovo testo di Zeller che sembra scritto apposta per esaltare le sue qualità di comico naturale e di raffinato interprete. A testa in giù è costruito sull’idea che i personaggi, oltre a parlare normalmente fra loro, esprimano ad alta voce di fronte al pubblico anche i propri pensieri. L’effetto è dirompente e trasforma una comune vicenda in un formidabile e spassoso labirinto di gesti e parole. Per le attrici e gli attori si tratta di recitare su un doppio binario, una prova al tempo stesso complicata ed esaltante.

Emilio Solfrizzi è un esilarante Daniel, editore colto e maturo, le cui certezze improvvisamente si sgretolano di fronte alla scelta di Patrick (l’ottimo Bruno Armando), amico di un vita, che decide di abbandonare la moglie per mettersi con Emma (la bravissima Viviana Altieri), giovane aspirante attrice. Un avventato e inopportuno invito a cena trasforma l’innocua serata in una sorta di regolamento di conti fra gaffe, equivoci e incomprensioni. E Daniel si ritroverà ben presto a mettere interiormente in discussione gran parte della propria esistenza. Ma sarà la moglie Isabelle, con le sue brillanti doti di saggezza e di acuminata ironia, a salvarlo dal preoccupante precipizio. Nel difficile ruolo della coprotagonista c’è per fortuna Paola Minaccioni, fuoriclasse del teatro comico e non solo, attrice sensibile e versatile, una garanzia.

A testa in giù è uno spettacolo originale e sorprendente che non potrà non piacervi, se amate le commedie intelligenti”. (Gioele Dix)

Biglietti: da 14 a 25 € + ddp.

Prevendite: sabato 29 settembre e da venerdì 5 ottobre (domenica 7 ottobre esclusa) dalle ore 10 alle ore 13 presso la Biglietteria del Teatro Masini.

Nelle sere di spettacolo la Biglietteria aprirà alle ore 20.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): da lunedì 1 ottobre tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 13.

Prevendite online da domenica 30 settembre su vivaticket.it

Info: 0546/21306 - www.accademiaperduta.it

Facebook: teatromasini - accademiaperduta