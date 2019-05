Al Parco del Loto c'è la Caccia al Sorriso

Venerdì 31 maggio il Parco del Loto di Lugo ospita dalle 16 alle 19 la Caccia al Sorriso 4, la quarta edizione dell'iniziativa dell’Interact di Lugo rivolta ai bambini delle scuole primarie.

Per i bambini sarà l’occasione per partecipare alla caccia al tesoro a scopo benefico, accompagnata da maghi, truccabimbi, carretto gelato, musica e bricolage fai-da-te. L’iscrizione per partecipare a tutte le iniziative costa 5 euro a bambino e sono previsti premi per tutti, tra cui un buono per un pesciolino rosso. Saranno inoltre allestiti alcuni stand che permetteranno di consumare piadine con affettato e gelato fresco. Il ricavato sarà devoluto all’associazione San Vincenzo De Paoli.

L’evento è stato possibile grazie anche all'aiuto di numerose aziende del territorio che contribuiscono a realizzare i premi per i bambini partecipanti.

Il Club Interact è composto da ragazzi fino a 18 anni e ha finalità analoghe a quelle del Rotary padrino, cioè svolgere attività di service a favore della collettività e delle persone meno fortunate all’interno della società, oltre a sviluppare doti di leadership nei giovani che si apprestano a entrare nei vari campi professionali. Il club lughese è nato nel 2016 e la prima iniziativa organizzata è stata proprio la “Caccia al sorriso”. Il club lughese è stato fondato anche grazie all’aiuto dei ragazzi più grandi del Rotaract (18-30 anni), rifondato sei anni fa.