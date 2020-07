Al Teatro Ragazzi arriva "Le Nid", uno spettacolo contro la diffidenza

Secondo appuntamento, giovedì 16 luglio alle ore 21.15, con la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo in via Spada a Brisighella. Ad andare in scena sarà la giovane formazione Progetto g.g., composta da Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri, con Le Nid, uno spettacolo incentrato sul tema dell’apertura verso il prossimo, il superamento della diffidenza nei confronti del diverso, quali occasioni di scoperta e scambio costruttivo. I pupazzi di scena sono di Ilaria Comisso, le musiche originali di Pier Giorgio Storti.

All’inizio c’è una casa bianca, posto stabile e sicuro, radice e luogo di sicurezze. Chi la abita conosce la tranquillità del rituale che si ripete, del “nulla di storto può accadere”. Ma un giorno nella casa arriva chi non si aspetta, arriva un “altro”, fuori dagli schemi, che destabilizza, che toglie certezze, ma che è anche novità e magia. Perché il nuovo arrivato porta con sé un dono: uno strano uovo. Da custodire, da curare, da proteggere, da aspettare. Insieme.

Il tempo passa, scandito dalle stagioni. L’incontro tra due mondi e modi diversi diventa piano piano occasione di scoperta e di scambio. E nello scambio si può insegnare e anche imparare. Crescere, rinnovarsi e stupirsi, della vita nuova e magica che arriva.

Ingresso gratuito. Posti limitati. È gradita la prenotazione telefonica (0546 21306, dal lun al ven ore 10-13).

Lo spettacolo va in scena – sia per il pubblico che per gli artisti – nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.