Al teatro Rasi Giovanni Gardini guida gli "Sguardi su Don Milani"

Ravenna Teatro ha scelto di dedicare un’ampia pagina della programmazione 2017/18 a Don Milani per ricordarne l’importanza e l’attualità. Oltre allo spettacolo Lorenzo Milani della Bottega degli Apocrifi – in scena al teatro Alighieri dal 25 al 28 gennaio – sono in calendario diversi appuntamenti di approfondimento sull’opera del fondatore della scuola di Barbiana, che scardinò il sistema educativo, sociale e politico del primo dopoguerra. Sguardi su Don Milani sono due incontri a cura di Giovanni Gardini, docente di Iconografia e archeologia cristiana presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Forlì e di Rimini. Il primo incontro, Dipingere a Barbiana, si tiene lunedì 15 gennaio, ore 17, al Teatro Rasi di Ravenna.

«Di tanto in tanto – dice Gardini – la storia ci consegna persone grandi, il cui destino più alto consiste nel custodire la propria e l’altrui coscienza, sentinelle eroiche che scrutano la notte, uomini e donne capaci di educare a sguardi sinceri e profondi. Don Lorenzo Milani è stata una di queste profetiche figure, la cui vicenda umana e spirituale è impossibile afferrare compiutamente e circoscrivere entro rassicuranti confini e la cui eredità è pressante invito a vivere con responsabilità il presente.»

L'incontro successivo di Sguardi su Don Milani si svolgerà: lunedì 22 gennaio – ore 17 – teatro Rasi

Don Milani: la ricerca di un linguaggio, con Don Michele Morandi, Vicario Generale della Diocesi di Faenza-Modigliana

Inoltre:

Venerdì 26 gennaio incontro con la compagnia Bottega degli Apocrifi alla biblioteca Holden dell’Istituzione Biblioteca Classense.

Sabato 27 gennaio, durante le repliche dello spettacolo Lorenzo Milani, ci saranno altri due incontri, uno alle 10 al Liceo scientifico “A. Oriani” (presentazione del libro Generazione Don Milani di Raffaele Iosa e incontro con la Compagnia) e l’altro alle 18 alla sala Corelli del teatro Alighieri (incontro con la Compagnia a cura di Gerardo Guccini e Giovanni Gardini).

Incontri a ingresso libero

Informazioni: Ravenna Teatro, teatro Rasi via di Roma 39, tel. 0544 362396, organizzazione@ravennateatro.com