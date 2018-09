Al via a Ravenna la terza edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

Dall'1 al 7 di ottobre l'Associazione Italiana Dislessia organizza la terza edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza a livello europeo, con la European Dyslexia Awareness Week. L’iniziativa prevede un ricco programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, che vedrà impegnati oltre 1.000 volontari AID, in collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici. Filo conduttore della manifestazione di quest’anno sarà la sinergia di due elementi fondamentali nella visione dell’Associazione: il potenziale e la collaborazione.

Il programma

Lunedì 1 ottobre 2018, dalle ore 20.00 - “Aiutateci ad accendere il potenziale”: l’evento si terrà presso il ristorante Akâmì Casa&Bottega, in via d'Allaggio, 11. L'evento, aperto a tutti, sarà un'occasione di incontro per condividere idee ed esperienze in un clima conviviale. Durante la cena verrà organizzata una raccolta fondi a favore della sezione AID di Ravenna. L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati, si richiede iscrizione online.

Mercoledì 3 ottobre 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - “Sventoliamo bandiera bianca”: l’evento si terrà presso la Casa del Volontariato in via Sansovino, 57. L'evento è aperto a genitori e insegnanti che, con la mediazione del docente e formatore AID Mario Menghi, potranno raccontare le difficoltà di relazione in ambito scolastico e trovare un punto comune per la crescita dell'alunno con DSA. L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati, si richiede iscrizione online.

Giovedì 4 ottobre 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - “Insieme per accendere il potenziale”: l’evento si terrà presso la Casa del Volontariato in via Sansovino, 57. L'evento è aperto a genitori e ragazzi i quali, divisi in due gruppi, potranno confrontarsi sui principali temi che interessano le difficoltà d'apprendimento, gli incontri saranno guidati rispettivamente dalla psicologa Federica Ponti e dalla tutor dell'apprendimento Alessia Ponti. L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati, si richiede iscrizione online.

Venerdì 5 ottobre 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - “Studiamo Smart: App e software gratuiti”: l’evento si terrà presso la scuola Don Minzoni in via Celso Cicognani, 8. L'evento è dedicato ai ragazzi che, con l'aiuto della tutor DSA Caterina Scotto, potranno provare alcuni software gratuiti per i principali sistemi operativi, conoscere strumenti online e app che facilitano lo studio per i sistemi iOS e Android utilizzabili su tablet e smartphone. L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati, si richiede iscrizione online.

Sabato 6 ottobre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - “Dalla lettura della diagnosi alla programmazione di un intervento efficace”: l’evento si terrà presso la Casa del Volontariato in via Sansovino, 57. Durante l'incontro, aperto a genitori e insegnanti, la psicologa e tutor dell'apprendimento Federica Zoli spiegherà come leggere e comprendere una diagnosi e approfondirà il tema degli interventi scolastici efficaci per sostenere ed aiutare i ragazzi con DSA. L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati, si richiede iscrizione online.