Al via "Fare i conti con l'ambiente": il programma delle tre giornate

Tutto pronto a Ravenna per l’edizione numero 11 di "Fare i conti con l’ambiente", festival formativo ambientale (16 al 18 maggio) di riferimento sul territorio nazionale. "#Ravenna2018" (questo l’hashtag ufficiale per seguire sui social in tempo reale l’evento) conferma il proprio carattere open con oltre 60 momenti di incontro gratuiti distribuiti su tre giorni: al centro l’informazione, gli approfondimenti e la condivisione della conoscenza sulle nuove tecnologie e sui processi industriali, coniugando cultura e solidarietà ed offrendo eventi d’arte e spettacolo. Approfondimenti tematici sviluppati in collaborazione con reti esterne (associazioni, enti e aziende), con il contributo del mondo delle università, dei ricercatori, dell’impresa, dei mass-media e del no-profit dedicati sia al mondo tecnico amministrativo sia ai cittadini.

Il programma delle tre giornate

MERCOLEDI'

mer 16/05/2018

9:30 - 11:00

Workshop A1: CAM Edilizia e CAM Strade

Sala 1: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

mer 16/05/2018

9:30 - 13:00

Workshop E: La qualità della FORSU e la produzione di biometano

Sala 5: Sala di Rappresentanza – BPER, Ravenna

mer 16/05/2018

10:00 - 13:00

Workshop F: Aria: quali prospettive per ambiente e salute

Sala 6: Sala Aula Magna Ordine della Casa Matha, Ravenna

mer 16/05/2018

11:00 - 13:00

Workshop A2: L’innovazione tecnologica e manufatti conformi ai CAM

Sala 1: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

mer 16/05/2018

14:30 - 17:00

Workshop B: Tavolo di lavoro aperto: l’end of waste dei rifiuti inerti da C&D

Sala 1: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

mer 16/05/2018

14:30 - 17:30

Workshop G: Innovazione tecnologica nel trattamento acque

Sala 3: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

mer 16/05/2018

14:30 - 17:30

Workshop H: Sottoprodotti e End-Of- Waste. Quando gli scarti non sono rifiuti? Quando un rifiuto torna a essere un prodotto? Analisi operativa di due grandi opportunità

Sala 6: Sala Aula Magna Ordine della Casa Matha, Ravenna

mer 16/05/2018

15:00 - 18:00

Conferenza 1: Gestione e protezione dell'ambiente costiero

Sala 5: Sala di Rappresentanza – BPER, Ravenna

mer 16/05/2018

18:00 - 20:00

Labmeeting 1: Casa sicura: gli impianti sono a norma?

Sala 6: Sala Aula Magna Ordine della Casa Matha, Ravenna

GIOVEDI'

gio 17/05/2018

9:00 - 13:15

Conferenza 2: Inquinamento atmosferico outdoor e indoor: il ruolo del Chimico

Sala 6: Sala Aula Magna Ordine della Casa Matha, Ravenna

gio 17/05/2018

9:30 - 17:00

Labmeeting 3-4: TARI E TARIFFA PUNTUALE: NORME E GESTIONE DELLA TARIFFA

Sala 5: Sala di Rappresentanza – BPER, Ravenna

gio 17/05/2018

9:30 - 11:00

Workshop C1: Le garanzie finanziarie per il recupero dei rifiuti inerti

Sala 1: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

gio 17/05/2018

9:30 - 11:30

Workshop I: L'energia... bella storia!

Sala 3: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

gio 17/05/2018

9:30 - 13:15

Workshop M: La cessazione della qualifica di rifiuto tra criteri selettivi e riparto di competenze. La responsabilità delle società ai sensi del d.lgs. 231/2001

Sala 10: Aula Magna – Scuola di Giurisprudenza, Ravenna

gio 17/05/2018

10:00 - 13:00

Workshop L: CIRCE2020 - Situazioni di Economia Circolare nella filiera del cibo: prevenzione dello spreco alimentare e recupero dello scarto organico

Sala 7: Sala Verde CCIAA Ravenna, Ravenna

gio 17/05/2018

11:00 - 13:00

Workshop C2: La pericolosità delle scorie

Sala 1: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

gio 17/05/2018

14:30 - 17:00

Workshop D: Costruire sostenibile: la certificazione EPD e il protocollo Envision

Sala 1: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

gio 17/05/2018

14:30 - 17:30

Workshop P: Attività di scavo e gestione di terre e rocce: focus sicurezza e siti contaminati

Sala 4: Sala Serra BPER, Ravenna

gio 17/05/2018

14:30 - 17:30

Workshop R: Incontro della Rete per l'Innovazione Percorsi Erratici e presentazione degli Studi di Fattibilità

Sala 9: Sala Multimediale MAR Museo d’Arte della Città, Ravenna

gio 17/05/2018

15:00 - 19:00

Workshop N: La sostenibilità ambientale quale elemento strategico per lo sviluppo della portualità

Sala 11: Sala Conferenze – Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico centro settentrionale, Ravenna

gio 17/05/2018

15:00 - 17:30

Workshop O: HP-Solar High Performance – Solar Decontamination

Sala 3: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

gio 17/05/2018

15:00 - 18:00

Workshop Q: Business models ed economia circolare

Sala 6: Sala Aula Magna Ordine della Casa Matha, Ravenna

gio 17/05/2018

16:30 - 18:30

Labmeeting 2: Fiumi Uniti per tutti

Sala 2: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

gio 17/05/2018

18:30 - 20:00

Conferenza 3: Nuovi mondi: "A.I. & Robot, amici o nemici?"

Sala 1: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

VENERDI'

ven 18/05/2018

9:30 - 13:00

Conferenza 4: Le società a partecipazione pubblica in Emilia-Romagna: ruolo, investimenti e progetti per il territorio

Sala 1: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

ven 18/05/2018

10:00 - 13:00

Conferenza 5: Ambiente & Futuro 2018

Sala 8: Sala Cavalcoli CCIAA Ravenna, Ravenna

ven 18/05/2018

10:00 - 13:00

Workshop S: Il Bosco coltivato ad Arte - IV edizione - Progettazione degli ambienti e nuove opportunità per la vita selvatica

Sala 2: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

ven 18/05/2018

10:00 - 13:00

Workshop T: Il Compostaggio di comunità, aspetti tecnici e normativi - prime esperienze a confronto

Sala 3: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna

ven 18/05/2018

10:00 - 13:00

Workshop U: Percorsi tecnico-giuridici per la valorizzazione dei materiali di scarto. Gli orizzonti del settore agroindustriale

Sala 4: Sala Serra BPER, Ravenna

ven 18/05/2018

10:00 - 13:00

Workshop V: Gestione dei rifiuti urbani nei Paesi in via di sviluppo: soluzioni dalla collaborazione di attori locali, ONG, imprese e ricerca

Sala 6: Sala Aula Magna Ordine della Casa Matha, Ravenna

ven 18/05/2018

14:30 - 17:30

Conferenza 7: Best practice per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione nell’ambito energetico-ambientale

Sala 7: Sala Verde CCIAA Ravenna, Ravenna

ven 18/05/2018

15:00 - 18:00

Conferenza 6: Il decommissioning civile e industriale: rigenerare il passato per progettare il futuro

Sala 3: Palazzo Rasponi – Piano Nobile (1° Piano), Ravenna