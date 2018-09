Al via la Settimana dello sport e del benessere con gare ed esibizioni

Con quindici associazioni coinvolte, attività nelle scuole e numerosi appuntamenti in programma, torna a Cotignola dal 18 al 22 settembre la Settimana dello sport e del benessere.

Si parte martedì 18 settembre alle 20.30 nella biblioteca “Luigi Varoli”, in corso Sforza 24, con l'incontro con l'atleta paralimpico Loris Cappanna "Io non ho paura del buio". Ingresso libero. Loris Cappanna è un atleta che ha conquistato il titolo di campione italiano di maratona nella categoria T11- non vedenti totali.

Giovedì 20 settembre alle 20.30 sempre presso la biblioteca Varoli, la conferenza "Azione delle piante sulla salute e prevenzione dell'invecchiamento precoce", a cura di Benito Righetti. Plurilaureato all’Ateneo di Bologna in Chimica-Fisica e in Scienze agrarie, Benito Righetti è stato ricercatore al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nei campi della fotochimica, spettroscopia, radiazioni ad alta energia. Vanta esperienza internazionale in paesi europei ed extraeuropei sia per attività di ricerca sull’inquinamento fotochimico e interazione piante-ambiente, sia in qualità di esperto degli esteri.

Venerdì 21 settembre alle 18.30 da piazza Vittorio Emanuele II parte la podistica non competitiva, aperta a tutti, a cura dell'Asd Podisti Cotignola, in collaborazione con Cotignola Cammina.

La Festa dello sport si terrà sabato 22 settembre, in piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle 15. Il centro si animerà con esibizioni e dimostrazioni dal vivo di ciclismo, podismo, calcio, tennis, pallavolo, mini basket, danze romagnole e moderne, ginnastica ritmica, pesca, tiro con l'arco e crossfit. Alle 17 è prevista la grande parata delle associazioni per le vie del centro, con l’accompagnamento musicale della banda musicale di Solarolo. Dopo la presentazione delle società coinvolte e il saluto dell’Amministrazione comunale, si terrà la premiazione delle eccellenze sportive di Cotignola.

Nelle giornate di mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22, nelle scuole dell’Infanzia e Primarie di Barbiano e Cotignola sono in programma attività ludico motorie a cura delle associazioni sportive.