Al via le visite guidate gratuite ai tesori di “Aztechi, Maya, Inca”

Domenica 18 novembre, alle 10.30, prendono il via le visite guidate gratuite (incluse nel biglietto di ingresso del museo). Ogni domenica, fino al 9 dicembre, sarà possibile godere della visita alla nuova grande mostra prodotta dal Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza “Aztechi, Maya, Inca e le culture dell’antica America” a cura di Antonio Aimi e Antonio Guarnotta”.

In mostra i trecento pezzi più significativi della sua collezione (ceramiche e tessuti) – tra cui molti mai esposti - e altri reperti unici provenienti da altre collezioni italiane collezioni del MDS (Museo degli Sguardi) di Rimini, del MNAE (Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia) di Firenze, del MUCIV (Museo delle Civiltà) di Roma e del MUDEC di Milano, unitamente a prestiti di alcuni collezionisti privati.

A Faenza per la prima volta vengono affrontati alcuni dei temi più interessanti emersi dalle ricerche più recenti: come la conquista dell’America vista dalla parte dei vinti, la condizione della donna, i sistemi di calcolo dell’antico Perù e l’arte precolombiana presentata come arte e non solo come archeologia.

In concomitanza il MIC di Faenza ogni domenica dal 18 novembre al 9 dicembre, dalle 15 alle 17, il propone laboratori ceramici/didattici a tema sulla mostra rivolti alle famiglie con bambini dai 4 in avanti.

La mostra prosegue fino al 28 aprile 2019.

Per i laboratori è obbligatoria la prenotazione entro le ore 12 del sabato precedente.