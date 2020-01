Al via Rap Sofà: un ritrovo per i giovani talenti della musica rap

Sabato 11 gennaio secondo appuntamento al Cisim con Rap Sofà. Il format s’ispira all'esperienza di "Lyricist Lounge", una serie di serate fatte negli anni novanta a New York, dove rapper veterani ed emergenti si ritrovavano sul palco per dare vita a una cerimonia che avesse il rap al centro.

"Ora che tutto si riduce alla pubblicazione di un singolo sul web, e gli spazi per esprimersi sono solo prima di qualche artista noto, crediamo che sia necessario ripartire dalla musica e dalle abilità dei rapper al microfono - affermano gli organizzatori. - La nostra sfida è cercare di costruire qualcosa “dal vivo”, eliminando le barriere di mero ascolto di un singolo o di un like.

Rap Sofà non è un contest, è un evento, al termine della rassegna (che prevede, in tutto, tre appuntamenti), l’organizzazione del Cisim sceglierà chi portare sul palco di Under Fest, il festival di hip hop underground, tra i giovani artisti che si saranno dimostrati valevoli e capaci di mettersi alla prova con un palco nazionale e internazionale.

Per il primo appuntamento si esibiranno:

Jo Vezz – Torino, Mental Dizzle – Milano, Johnny Roy - Roma, Morbo - Martinsicuro, Engeezo – Firenze, Insane – Jesi, Davide Tòsk Spurio – San Benedetto del Tronto, Nox - Ravenna, Slat – Cesena, Iago - Bologna.

Durante la serata selezioni musicali a cura di Dj Nersone aka Ciccio B.

Apertura porte ore 21.30. Inizio live ore 22.00

Contributo soci a partire da 1 euro – Ingresso riservato ai soci AICS 2019/20.