Il Festival Premiere comincia con il live-action di "Aladdin"

In attesa dell'appuntamento ufficiale a ottobre, Visioni Fantastiche presenta in anteprima al CinemaCity, giovedì 23 maggio alle ore 17:40, la prima Festival Premiere: Aladdin, l’attesissimo remake del classico film Disney del 1992, in un’esclusiva proiezione pomeridiana a soli 5€.

Il classico film Disney, tratto dalle novella “Aladino e la lampada meravigliosa” de “Le Mille e una Notte”, rivive ancora una volta in questo coloratissimo musical live-action, diretto dal maestro del cinema d’azione Guy Ritchie. Il regista dirige un formidabile Will Smith nella parte del Genio, personaggio a cui 27 anni fa il compianto Robin Williams prestò la voce nella versione animata. Aladdin, Jasmine, Jafar: tutti i personaggi della versione originale sono pronti a ritornare sul grande schermo in nuove straordinarie avventure.

Se l’universo narrativo rimane lo stesso del film originale del 1992, la Disney decide di rinnovare il design della storia, grazie a un cast di attori emergenti, già apprezzati a livello internazionale (il film non è ancora uscito, per questo si parla di stampa internazionale). Mena Massoud, nei panni di Aladdin, interpreta lo sfortunato ma adorabile ragazzo di strada innamorato della Principessa Jasmine, interpretata da Naomi Scott; contro i due innamorati, si opporrà Jafar, incarnato da Marwan Kenzari. Il malvagio stregone cercherà di usare la sua magia anche per destituire il Sultano, impersonato da Navid Negahban, e regnare su Agrabah.

Ingresso 5 euro.

Chi conserva il biglietto della proiezione, potrà ottenere un ingresso omaggio durante le nove giornate di ottobre in cui si svolgerà Visioni Fantastiche.

Le Festival Premiere sono una serie di prime visioni di film d’autore, inaugurate nel 2017 dal Ravenna Nightmare Film Fest. A partire da quest’anno anche Visioni Fantastiche prende parte a questa iniziativa, proponendo, prima dell’inizio del Festival ad ottobre alcuni tra i titoli più significativi del cinema fantastico di oggi.