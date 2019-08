Prosegue con successo la rassegna Un mare di solidarietà dedicata a Piccoli Grandi Cuori Onlus. Domenica 11 agosto dalle ore 5 presso il Bagno Corallo Beach, Viale Italia 115 a Marina Romea è la volta dell'alba musicale con le Femme Folk, gruppo in cui la creatività femminile si esprime attraverso la libertà del folk. Nasce dall’incontro di quattro donne con storie, gusti e formazioni diverse che hanno in comune il desiderio di divertirsi e reinventarsi attraverso la musica. Il progetto ha dato vita ad un repertorio con un cuore che batte impari ispirato prevalentemente alla musica popolare francese, ma in cui la musica classica da camera, il jazz o il rock entrano con incursioni divertenti e inaspettate scoprendo come la musica in realtà possa essere un tappeto magico. Le Femme Folk sono composte da quattro musiciste diverse per formazione e percorsi che insieme creano una musicalità inaspettata e originalissima: Donatella Antoniellini,organetto diatonico, chitarra,composizione e voce,Caterina Sangiorgi,flauto traverso e dolce e voce,Nicoletta Bassetti viola,violino e voce,Valeria Cino al contrabbasso.

Complice la suggestione del mare e del sole all'alba, la musica incornicerà il sorgere del sole.

L'inziativa è gratuita e offerta dal Bagno Corallo.