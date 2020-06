Alba di San Giovanni, una passeggiata a piedi nudi nel labirinto di mais

Un appuntamento unico e originale, come unico e originale è il luogo. All’alba, anzi prima, di mercoledì 24 giugno il Labirinto Effimero di Alfonsine apre i cancelli per permettere ai visitatori mattinieri un’esperienza indimenticabile, in una giornata ricca di significati nella cultura contadina: camminare scalzi sull’erba bagnata dalla rugiada di San Giovanni, salutare il sole in compagnia dell’esperta di meditazione Mary-Ann Rust, per poi rifocillarsi con una tipica colazione agricola. Appuntamento dalle ore 4.30 all’Azienda Galassi Carlo di Alfonsine (via Roma, 111).

Tradizionalmente carica di prodigiosi poteri, si racconta, fin dal 1700, che la rugiada di San Giovanni sia un’acqua che purifica, che eviti i malanni del corpo, renda più belle le ragazze in età da marito e favorisca la fecondità. Altra usanza di questa magica mattina è quella di raccogliere le erbe aromatiche come portafortuna, per scacciare il malocchio e portare sogni premonitori. Raccogliendo un mazzolino di erbe selvatiche da appendere sulla porta di casa, si assicurerà serenità alla famiglia e si allontaneranno gli spiriti malvagi. Questo è il momento dell’anno nel quale l’influenza del sole sulle piante è massima per via dell’intensità radiante. Per tale motivo, molte sono le piante che presentano il proprio picco di proprietà balsamiche.

La passeggiata è gratuita, colazione a pagamento.

Per l’occasione sarà possibile visitare anche i labirinti, solitamente aperti dalle ore 16. Costo biglietto: € 9 adulti, € 5 bambini (fino a 12 anni).