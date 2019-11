"Alberi per il futuro": al parco si piantano 250 nuovi alberi

Sabato 30 novembre, dalle ore 9.00, ci si trova al Parco Ginestre, via Salita da Oriolo, a Faenza, in occasione dell'iniziativa nazionale #Alberiperilfuturo. In questa giornata l'Associazione Fuori dal Coro, in collaborazione con il Servizio Giardini dell'Unione della Romagna faentina, organizza la piantumazione di 250 nuovi alberi nel Comune di Faenza.

Partecipare è semplice, basta presentarsi con guanti per giardinaggio, abiti e scarpe comode. Responsabili ed esperti seguiranno i partecipanti durante la piantumazione.