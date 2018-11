Alberto Cassani presenta a Faenza il suo romanzo d'esordio

Venerdì 16 novembre, alle ore 18.00, Alberto Cassani sarà ospite del Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea di Faenza, nell'ambito della rassegna "Questo Novecento", per presentare il suo primo romanzo L'uomo di Mosca. A intervistare Alberto Cassani sarà il giornalista ravennate Alberto Mazzotti.

Introdurrà l'incontro il vice sindaco e assessore alla cultura Massimo Isola. Interverrà, inoltre, Angelo Emiliani, storico e giornalista, che nelle sue ricerche locali si è spesso imbattuto in tematiche prossime alle “questioni” narrate nel romanzo.

“Siamo contenti di ospitare Alberto Cassani" – afferma il vice sindaco Massimo Isola – "con il quale abbiamo costruito importanti collaborazioni nel tempo. Alberto ha guidato il percorso di candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura, e lo ha fatto coinvolgendo il sistema Romagna e Faenza. Con il nostro tessuto creativo abbiamo contribuito in modo deciso alla realizzazione di quell’importante cammino, che ci ha appassionato e ci ha fatto crescere, dal punto di vista progettuale e di visione culturale. Ora lo ritroviamo in un’altra veste, quella di scrittore, e presentiamo il suo primo romanzo".

"Un romanzo" - continua Isola - "che nella trama vede la Romagna in primo piano, attraverso la storia della voce narrante e dei principali protagonisti. L’uomo di Mosca è una occasione per riflettere insieme su una parte della storia politica, sociale e culturale della nostra provincia, dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Una occasione seria, che nasce da un romanzo profondo e appassionante, nel quale l’intreccio narrativo ama intrecciare i fili della grande e della piccola storia, dentro i grandi confini europei. Non è un caso, quindi, che il libro venga presentato a Palazzo Laderchi, nelle sale del Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea”.

"L’uomo di Mosca" è stato edito nella collana Romanzi e Racconti della Baldini Castoldi nel 2018.

Il successivo appuntamento con la rassegna "Questo Novecento" è programmato domenica 2 dicembre, alle ore 10.30, con la presentazione della ricerca "Le leggi razziali a Faenza".

Introdurrà la giornata il rabbino capo di Ferrara Luciano Caro.