Alberto Giorgio Cassani racconta Enrico Galassi, l'artista fuorilegge

L’Associazione Culturale tessere del '900 organizza mercoledì 14 novembre alle ore 19 una conferenza del Prof. Alberto Giorgio Cassani, docente presso l’Accademia di Venezia e di Ravenna, sull’artista Enrico Galassi (Ravenna 1907-Pisa 1970).

Mosaicista, pittore, architetto, poeta, Galassi fu artista a tutto tondo e venne in contatto con gli artisti maggiori del suo tempo: De Chirico, Savinio, Carrà, De Pisis, ecc. e fu vero e proprio imprenditore culturale poichè diede vita a Roma nel secondo dopoguerra ad una bottega di produzione artistica . Colpito dalla Damnatio Memoriae per la sua adesione, giovanissimo, al fascio di combattimento ravennate, non fece più ritorno a Ravenna e la sua città lo omaggiò postumo con una mostra alla Galleria Mariani nel 1970.

L’Associazione Culturale Tessere del 900, grazie al lavoro del Prof. Cassani, componente del comitato scientifico, vuole dare il giusto tributo a questo artista attraverso una serie di eventi che culmineranno in una mostra a Ravenna nel 2020.

L’ingresso alla serata è libero.

Seguirà una cena a tema con ricette dell’Artista interpretate dallo chef del Salone dei Mosaici Franco Ceroni: (Sgombro Isola del Giglio, Cappelletti alla Mafalda, Stoccafisso alla Romagnola, Mosaico di Dolci, Vino e Acqua) 30€.