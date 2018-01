Alberto Giorgio Cassani "sbottona" Ravenna

Giovedì 1 febbraio, alle 18, si tiene un nuovo incontro della rassegna culturale “I Giovedì del Grinder”, curata da Ivano Mazzani: ospite Alberto Giorgio Cassani, intellettuale ravennate, che parla del rapporto fra la nostra città e i visitatori stranieri.

Nel 1951, il signor Dido, pseudonimo sotto cui si nasconde l’attenta penna di Alberto Savinio, visitò Ravenna. La sua permanenza fu breve, ma Savinio riuscì ugualmente a catturare il genius loci ravennate in una definizione mirabile: «una città abbottonata fino al pomo d'Adamo nel suo abito di pietra».

Questa illuminazione nutre le riflessioni dell’incontro intitolato “Sbottonare Ravenna. Viaggiatori del Novecento nella nostra città”, che Alberto Giorgio Cassani conduce giovedì 1° febbraio alle 18 per la rassegna culturale “I Giovedì del Grinder”.

Alberto Giorgio Cassani, intellettuale di vaglia e profondo conoscitore della storia ravennate, docente universitario presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia e Ravenna, premio Guidarello nel 2016, racconta le impressioni dei tanti importanti visitatori che nel corso del Novecento hanno attraversato la città bizantina: da D’Annunzio a Le Corbusier, da Marguerite Yourcenar a Simone Weil, da Alberto Savinio a Yves Bonnefoy, senza dimenticare i differenti sguardi di Pier Paolo Pasolini e di Michelangelo Antonioni.

Un incontro obbligato non solo per gli amanti della storia locale, ma anche per tutti quei cittadini curiosi che vogliono scoprire qualcosa in più della propria città – come sempre a ingresso libero.