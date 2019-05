Aldo Cavaleri alla Feltrinelli per la seconda edizione accresciuta di "Guarigioni"

Lunedì 27 maggio alle ore 18.00 presso la Libreria Feltrinelli di Via Diaz 14 in Ravenna, il Dottor Domenico Poddie e il Professor Ivan Simonini presentano la seconda edizione accresciuta della raccolta di racconti brevi "Guarigioni" di Aldo Cavaleri per i tipi delle Edizioni del Girasole.

L'Autore, siciliano di nascita e ravennate di adozione, è stato a lungo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ravenna.

Sono 50 testimonianze (15 in più rispetto alle 35 della prima edizione del 2015) di episodi di guarigione effettivamente verificati in seguito all'intervento della preghiera. Da non credere. Eppure è così.

Il volume si avvale dei testi di commento di Frate Contardo Montemaggi francescano (già esorcista per l'Archidiocesi di Ravenna-Cervia), di Carlo Oliviero Morini (Gran Maestro dell'Ordine Venerabile della Confraternita del Buon Consiglio) e di Don Rosino Gabbiadini (Parroco di San Vitale in Ravenna).

Oltre all'Autore, partecipano Marina Biagiolini, Maria Gandolfo, il pianista compositore Pape Gurioli e altri protagonisti degli episodi narrati nel libro.

Ingresso libero