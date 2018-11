Alessandro Haber in veste di cantante al Socjale

Venerdì 16 novembre, ore 21, il Teatro Socjale di Piangipane ospita l’attore Alessandro Haber in una veste inedita. Il grande interprete, infatti, indossa per una sera i panni del musicista accompagnato da Sasa Flauto alla chitarra, Fabrizio Romano al piano e Mimmo Epifani al mandolino. Aprono la serata due artisti ravennati, il cantautore Giacomo Scudellari e l’attore Franco Costantini.

Lo spettacolo di Alessandro Haber non e' solo un concerto, ma soprattutto un racconto che darà voce al suo amore per la musica. È da questa passione, e dall’incontenibile voglia di cantare, che la rappresentazione assume l’unicità di un concerto e la fantasia creativa caratteristica del mondo teatrale. “È uno spettacolo atipico - che mischia un po’ di prosa e musica dal vivo”.Haber le proprie emozioni lasciandosi guidare da un percorso musicale in un viaggio all’interno della memoria, della sua storia, e della sua carriera.

Quindi nello spettacolo ci saranno canzoni che appartengono ai quattro album all'attivo che Alessandro Haber ha interpretato comprese canzoni come "la valigia del'attore"scritta apposta per lui dal cantautore Francesco De Gregori", ed altre di giovani ma validissimi autori, alternate a poesie di BukosKi, e Borges.

Haber duetterà con la band, attraverso il suo inconfondibile timbro vocale, coinvolgendo il pubblico nei classici della canzone d’autore.



Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione.

Ingresso riservato soci Arci. Biglietto: 22,00 euro