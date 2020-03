Alessandro Mamoli racconta luoghi e leggende del basket

Giovedì 12 marzo appuntamento con lo sport al Bronson Cafè di Madonna dell'albero. Alle 21 il giornalista Alessandro Mamoli racconta le storie della palla a spicchi con la presentazione di "Basketball Journey – Viaggio on the road tra luoghi e leggende del basket USA".

Alessandro Mamoli (Rho 1973), ex cestista nell’Olimpia Milano di Mike D’Antoni ed ex allenatore di squadre giovanili di basket, è oggi giornalista. Dal 2004 è conduttore tv per Sky Sport, dove commenta la NBA e la NCAA. Ha seguito sul posto 7 finali NBA e 4 Final Four NCAA. È stato coautore del best seller di Marco Belinelli “Pokerface” (2015).

Partendo da Springfield nel Massachusetts, la culla del nuovo gioco inventato nel 1891 dal professor Naismith in una fredda notte d'inverno, Mamoli e Michele Pettene (coautore del libro) si sono lanciati insieme in un lungo viaggio on the road costellato di luoghi leggendari e protagonisti unici, con un semplice filo conduttore. L'amore per il basket, uno degli sport più spettacolari e seguiti al mondo, nato in una grande nazione che a fine Ottocento stava ancora cercando di costruirsi un'identità, una storia collettiva, degli eroi in cui credere. Tra appunti di viaggio, migliaia di chilometri in macchina, dialoghi con personaggi di culto e visite nelle cattedrali cestistiche americane, i due autori hanno ricostruito alcune memorabili storie scoprendo un nuovo modo di raccontare gli Usa, attraverso l'incredibile epopea di un gioco nato sui campetti e assurto alla gloria stellare della NBA. Dopo i licei di Kobe Bryant e Wilt Chamberlain, il ruvido playground d'infanzia di Kevin Durant, le rivalità universitarie più nobili d'America e un pellegrinaggio indimenticabile attraverso le leggende dello stato dell'Indiana, il tributo a James Naismith si chiuderà nel Kansas, a Lawrence, dove il Doc riposa in pace, felice di aver lasciato questo mondo migliore di come l'aveva trovato.

“Basketball Journey” è un tributo al Doc, James Naismith. Tutti coloro che sono stati travolti dalla sua invenzione dovrebbero almeno una volta nella vita andare a trovarlo, laggiù nel Kansas. Un gesto di riconoscenza dovuto per un beneficio ricevuto. Un dono inestimabile: la Pallacanestro.

Ingresso libero.