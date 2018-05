Alessandro Scala e il suo quartetto internazionale

Per il concerto serale di martedì 8 maggio il festival Ravenna Jazz porterà al Mama’s Club (ore 21:30) Alessandro Scala, sassofonista ben conosciuto e stimato nella sua città natale. E Scala risponde all’invito convocando un quartetto di notevole caratura, con uno special guest in arrivo dalla Gran Bretagna, il chitarrista Nigel Price, e due accompagnatori che hanno a loro volta fama di leader: Sam Gambarini all’organo Hammond e Lorenzo Tucci alla batteria. Biglietti: prezzo unico euro 12 (tessera Arci obbligatoria: euro 5).

Il sax sarà al centro anche del concerto Aperitif pomeridiano a Casa Spadoni, con le “Melodie Nude” di Fabio Petretti (ore 18:30, ingresso gratuito).

Il sassofonista ravennate Alessandro Scala è noto nei giri del jazz, della bossa nova, del nu-jazz e del funk. In questi generi si cimenta sia alla testa di propri gruppi (nei quali compaiono spesso Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Rosalia de Souza) che in qualità di sideman. La sua enorme dedizione alla musica senza preclusioni di stile gli permette di collaborare con nomi di rilievo in vari ambiti: Bob Moses, Marilyn Mazur, Bruno Tommaso, Jimmy Owens, Marco Tamburini, Mario Biondi, James Thompson, Simone Zanchini… Particolarmente duratura è la sua collaborazione con l’hammondista lounge Sam Paglia.