Alla Rocca c'è Fabio De Luigi per presentare “Metti la Nonna in freezer”

Sabato 9 giugno, ore 21.30, parte la rassegna “Rocca Cinema” alla Rocca Brancaleone con un appuntamento di grande interesse e attrazione. Infatti, per la prima proiezione sono presenti in arena l’attore Fabio De Luigi e i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi che presentano la commedia “Metti la Nonna in freezer”.

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia, si innamora perdutamente di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche, pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione.

L’attore ed i registi si fermano anche dopo la proiezione del film per un incontro con il pubblico.