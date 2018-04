Alla Festa provinciale dello sport premiati i campioni romagnoli

Nella sala Bandini, in via Boccaccio a Ravenna, domenica 8 aprile alle ore 10.30, si tiene l’annuale Festa Provinciale dello sport, giunta alla trentaquattresima edizione, promossa ed organizzata dal CONI Point Ravenna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Nel corso della cerimonia, cui intervengonno, fra gli altri, il presidente nazionale dell’Abi e del gruppo Cassa Risparmio Spa Antonio Patuelli ed il presidente regionale del Coni Umberto Suprani, vengono consegnati onorificenze, riconoscimenti, premi e contributi ad atleti, dirigenti, tecnici e società della nostra provincia. A far gli onori di casa saranno il delegato provinciale del Coni Claudia Subini ed il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Ernesto Giuseppe Alfieri.

Sul fronte dei dirigenti e delle società, il Tiro a Segno Nazionale di Faenza e l’Aero Club F.Baracca di Lugo saranno insigniti della Stella d’Oro al Merito Sportivo; il riconoscimento d’Argento andrà a Claudia Subini; stelle di Bronzo a Alberto Ancarani (scherma), Loris De Cesari (biliardo sportivo), Franco Gianelli (arrampicata sportiva), Vincenzo Mignola (baseball), Olimpia Randi (lotta), ed al Circolo Ippico Ravennate (equitazione).Per quanto riguarda i tecnici la palma di Bronzo è stata assegnata a Guido Marzari (scherma).

Diciotto sono le Medaglie Coni al Valore Atletico per gli atleti che si sono distinti in campo nazionale conquistando titoli ed internazionale salendo sul podio. Argento per Andrea Ustignani (Lugo, rotelle); Bronzo per Ayrton Badovini (Castel Bolognese, motociclismo), Gabriele Ferruzzi e Orio Orselli (Ravenna, volo a motore), Francesco Fuzzi e Marco Sabbatani (Godo, baseball), Erion Garxenaj e Daigoro Timoncini (Riolo Terme, lotta), Luca Molduzzi (Ravenna, biliardo sportivo), Daniele Nicolini (Ravenna, pesca sportiva), Angelo Di Terlizzi (Ravenna, vela), Gabriele Bandini e Luca Randi (Alfonsine, pesca sportiva), Mattia Pirazzoli (Lugo) e Stefano Ricci Maccarini (Alfonsine, pesca sportiva), Maurizio Bisacchi (Cervia) e Alex Sottilotta (Ravenna, pesca sportiva), Luca Facchinetti (Ravenna, triathlon).

Il premio del Coni Point di Ravenna -“Una vita per lo sport”- istituito nel 2004 e che viene assegnato a personaggi particolarmente distintisi per competenza e spirito di sacrificio è stato attribuito a Aldo Bendandi (Ravenna, pallavolo), Floriano Camanzi (Vecchiazzano, pesca sportiva), Ivo Camanzi (Bagnacavallo, arbitro calcio), Silvano Caporossi (Riolo Terme, calcio), Severino Dalla Ragione (Ravenna, lotta), Roberto Drei (Faenza, ciclismo), Edera Fusconi (Campiano, scuola), Carlo Gobbi (Cesenatico, stampa), Augusto Masi (Brisighella, podismo), Giuliano Rossi (Lugo, atletica leggera) e Pierluigi Sportelli (Faenza, scuola).

La giovanissima conselicese Gaia Ragazzini, promessa del tiro a volo nazionale ed allieva dell’Istituto Tecnico Economico G.Ginanni riceverà la borsa di studio – elargita per il 23° anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio quale “studente-atleta 2018”.