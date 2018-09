Alla fiera si fanno gli Affari Privati: mercanti e collezionisti a Faenza

Sul finire dell’estate, dopo il successo della prima edizione, domenica 16 settembre torna alla Fiera di Faenza (V.le Risorgimento 3) Affari Privati, il mercatino di articoli usati a cui tutti possono partecipare, con l’unico requisito di NON essere professionisti.

Solo per un giorno, tutti potranno vendere di tutto, escluso animali, prodotti alimentari, filatelia e gioielli. Affari Privati è un punto d’incontro e di libero mercato, a vantaggio di chi vende, che potrà realizzare un guadagno da cose che giacciono inutilizzate, e di chi compra perché potrà trovare una convenienza assoluta.

Le soffitte, cantine, ripostigli, armadi straboccanti possono rivelarsi miniere di accessori per la casa, mobili, biciclette e motocicli, abbigliamento, libri, quadri, stampe, attrezzi da lavoro, elettronica, bigiotteria, chincaglieria, giocattoli, piccoli elettrodomestici ed altro ancora.

I collezionisti potranno scovare veri e propri “tesori”, mentre per altri visitatori sarà un modo di comprare cose utili o futili a prezzi stracciati

Da non dimenticare che il cambio armadi è dietro l’angolo, perché non farne un’occasione di recupero e di guadagno?

Orari: 9,00/18,30

Ingresso gratuito.