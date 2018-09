Alla mostra del baratto si può ricevere un'opera d'arte

Come trasformare e animare angoli della periferia cittadina. Nella giornata di giovedì 13 settembre, si svolge un evento che coniuga arte e beneficenza, all’insegna del baratto: dalle 18 alle 20.30 sotto i porticati di via Cavina 9 (dietro la Coop di via Faentina), dove hanno sede Urban Fabrica e Il Circolo degli Attori, si tiene una staffetta artistica cui sono invitati i cittadini ai quali si chiede di portare disegni e o immagini oppure di realizzarli al momento.

Si tratta della mostra ciclica del baratto,che vedrà esposte le opere di sei creativi di età compresa tra i 17 e i 40 anni: Federico Di Luigi, Giovanni Fanelli, Silvia Gallerani, Maria Clara Monti, Tania Sirotti, Andrea Virginia Strocchi.

La particolarità di questo evento sta nel fatto che i visitatori della mostra potranno impossessarsi di una delle opere esposte, foto, disegni, sostituendola con una propria, in cambio di un’offerta libera.

“Abbiamo pensato ad una mostra in grado di perpetuarsi grazie al contributo di ogni singolo osservatore partecipante che diventa esso stesso artista. Infatti visitando la nostra mostra ognuno potrà portare a casa un’opera sostituendola con una propria, sia questa un’immagine, una foto o un disegno. Quindi l’opera di ogni avventore prenderà il posto espositivo del precedente artista” raccontano alcuni dei fondatori Maria Clara Monti (23 anni), Federico Di Luigi (25 anni) e Silvia Gallerani (42 anni).

“Chi prende lo scatto lasciando la propria “creazione” lascerà anche una offerta libera. Il ricavato verrà impiegato per l’organizzazione di corsi e attività creative artistiche (musica, arte, teatro) destinati agli anziani di centri di Ravenna”, aggiungono Tania Sirotti e Andrea Virginia Strocchi (17 anni)

Chiunque voglia scoprire qualcosa di nuovo e prendere parte a questa iniziativa artistica e benefica allo stesso tempo è il benvenuto.