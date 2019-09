Alla Rocca Brancaleone torna la Festa Medievale

Sabato 14 e domenica 15 settembre torna la Festa Medievale alla Rocca Brancaleone, organizzata da Amata Brancaleone APS e da altre associazioni di rievocazione storica, con il supporto di RoccaLab. Quest’anno la festa durerà due giorni e sarà ricca di novità. Sabato mattina alle ore 10 si terrà il torneo HEMAICS, torneo di arti marziali storiche, mentre sabato sera alle ore 19.30 ci sarà una cena medievale con menù curato dallo chef Marco Luongo di Akamì (prenotazioni obbligatorie) e alle ore 22.30 uno spettacolo teatrale di strada.

Oltre alle novità ci sono anche tante conferme, come la spettacolare presenza dei cavalli, dei cavalieri e delle dame; e ancora i mercatini medievali, gli arcieri, le iniziative didattiche e quelle per bambini. La festa è ad ingresso libero. Informazioni sulla pagina Facebook dell’Amata Brancaleone o al n°342 9080614.

IL PROGRAMMA

SABATO 14 SETTEMBRE

Mattina 10 - 12

Torneo HEMAICS Ravenna

Torneo di Historical European Martial Arts

Pomeriggio ore 15.30 - 19

Accampamento degli armati

Didattica, esposizione di armi ed armature, dimostrazioni di scherma medievale

Ass. Flos Ferri

L’arte dell’arcieria

Didattica e lezioni di tiro con l’arco

I Mercenari della Guaita

Didattica sulla monta storica

Dimostrazioni di abilità e didattica sull’arte equestre medievale

Compagnia del Boccale

Torneo e workshop HEMAICS Ravenna

Caccia al tesoro medievale e laboratorio costruzione scudi e spade per bambini/e

Ass. Tra le Nuvole

Letture animate

Ass. Cult. Entelechia

Cerimonia in memoria di Renzo Caravita

Alle 18 nel giardino Fagnocchi breve cerimonia di scoprimento di una targa in memoria di Renzo Caravita, amministratore del Comune di Ravenna tra il 1962 e il 1973, impegnato in molteplici attività culturali, assistenziali, sociali e di volontariato, che volle ed ottenne l’uso pubblico della Rocca da dedicare in particolare alle famiglie e ai bambini.

Interverrà l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini

Sera 19,30 - 23

Ore 19,30 - Cena medievale nella Rocca

Cena medievale animata con racconti, letture, musiche e danze

Buffet di antipasti, 3 portate al tavolo, bevande

Costo € 36

(Prenotazione obbligatoria su whatsapp al 388 8386695 entro il 13 settembre)

Con la partecipazione di:

Paola Novara, storica, Associazione Flos Ferri, I musici della romandiola Pulse et Picard.

Organizzazione di Akamì e dello Staff Rocca Lab

Ore 22,30 - Leggenda affascinante di un regno assai distante vi era un eroe di nome ...GALAVANT

Spettacolo teatrale di strada

Compagnia GuittiSenzArteNeParte

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Tutta la giornata dalle 10,00 alle 19

Mercato dei mestieri medievali

Schola Hominum Burgi

Quelli del Ponte

Accampamento degli armati

Didattica, esposizione di armi ed armature, dimostrazioni di scherma medievale

Flos Ferri

L’arte dell’arcieria

I Mercenari della Guaita

Spettacoli di musici e giullari

Mattino 10 - 13

Giochi d’arme a cavallo

Compagnia del Boccale

Schermaglie tra armati

Flos Ferri

Pomeriggio 14 - 19

Ore 14 - Letture di poesie e brani medievali 'Chiare, fresche dolci acque'

Ass. Cult. Entelechia

Ore 15,30 - Gesta d’arme cortesi

Vestizione degli uomini d’arme, presentazione dei contendenti, scontri d’arme, danze rinascimentali, musiche e giullari

Ass. Flos Ferri

Ore 16-18 – Giochi di strada medievali

Associazione Lucertola Ludens

Ore 16,30 - Giostra del Saracino per bambini

in collaborazione con il Museo Nazionale di Ravenna.

Investitura di “Cavaliere” per tutti i partecipanti

Aps. Amata Brancaleone

Ore 17,30 - Rievocazione di una giostra all'incontro a cavallo

Vestizione dei cavalieri, presentazione dei contendenti, scontri a cavallo

Compagnia del Boccale

Ore 18 – “Sotterranei E Segreti Di Ravenna”

Paola Novara, storica, presenta il suo ultimo libro

conversando con Franco Gabici, giornalista