Alla scoperta dei buchi neri

Continua la programmazione degli eventi della Settimana della Cultura scientifica e tecnologica faentina.

Venerdì 11 maggio alle ore 21.00 appuntamento al Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi (via Medaglie d'Oro n. 51 – Faenza) con la conferenza “I buchi neri super massivi”, per compiere un viaggio intorno ai buchi neri, per cercare di capire cosa sono e intuire quale grandi scoperte possiamo ancora attenderci dal loro studio.

Relatore Mauro Dadina, ricercatore presso l'OAS, l'osservatorio di astrofisica e scienze dello spazio di Bologna, una delle strutture che compongono l'INAF, l'istituto nazionale di astrofisica. Dadina oggi è anche uno dei venti scienziati del team scientifico di Athena, una missione ESA che sarà lanciata nel 2030.

L'iniziativa è promossa dal gruppo astrofili faentini in collaborazione con la Palestra della Scienza e il Museo Malmerendi.