Alla scoperta del Borgomarina di Cervia con visite e piatti prelibati

Inizia giovedì 7 giugno e proseguirà fino a giovedì 6 settembre 2018, la sedicesima edizione di Borgomarina Vetrina di Romagna. L’inizio della manifestazione coincide con la conclusione dei lavori di riqualificazione del “borgo”, di nuova pavimentazione, di nuovo arredo, dell’illuminazione e di interventi che innovano profondamente una parte importante di Cervia. e che completano in gran parte i lavori avviati lo scorso anno.

Borgomaina Vetrina di Romagna si presenta ai nastri di partenza consolidando gli elementi che ne hanno fatto un evento con grande capacità di attrazione per turisti e cervesi: mercatini ed esposizioni di prodotti tipici e dell’artigianato di Romagna, animazione e proposte gastronomiche dei ristoranti dell’antico borgo dei pescatori. mostre artistiche ed incontri culturali, interscambio con realtà dell’entroterra romagnolo. Sono 14 gli appuntamenti serali del 2018, con cadenza settimanale al giovedì sera.

La manifestazione ripropone un formula di successo caratterizzata dalla condivisione e dal lavoro di squadra di una sessantina di operatori commerciali, artigianali e di servizio del Borgo Marina.

Sono 80 gli operatori artigianali, commerciali e del settore agroalimentare partecipanti ai mercatini e alle esposizioni. Di rilievo è il polo costituito dai 23 esercizi di ristorazione (ristoranti, rosticcerie e piadinerie) del Borgo Marina ed aree limitrofe, che in occasione della manifestazione presentano offerte enogastronomiche particolarmente allettanti, che si richiamano alle tradizioni della cucina marinara e del territorio e costituiscono un vero e proprio circuito gastronomico. Di rilievo sono anche le nuove attività di ristorazione che hanno avviato le loro attività nel 2018.

Di particolare interesse è il rapporto con Slow Food e con le associazioni artigiane CNA e Confartigianato con la predisposizione di itinerari del gusto alla scoperta dei prodotti tipici della realtà cervese e dell’entroterra romagnolo.

L’organizzazione dei momenti culturali è affidata a Renato Lombardi, con 14 incontri in calendario dal 7 giugno al 30 agosto, alle ore 21, nel Piazzale Maffei, antistante la Torre San Michele. La storia, la cultura, le tradizioni, l’economia, gli ambienti e i personaggi di Cervia e della Romagna, saranno gli argomenti trattati in questi incontri, che ogni anno vedono crescere l’interesse e la partecipazione. Le iniziative culturali, di cui si allega il calendario, saranno oggetto di uno specifico comunicato. Lo svolgimento della manifestazione interessa, oltre alla via Nazario Sauro, la zona antistante il Magazzino del Sale Torre ed il tratto iniziale del Lungomare D’Annunzio fino a via Gessi. Dalle 17,30 alle 24 è prevista la chiusura al traffico delle aree interessate.



Il Comitato promotore di Borgomarina Vetrna di Romagna, promuove nel corso della stagione estiva anche Cervialumedicandela, in programma tutti i martedì dal 5 giugno al 4 settembre. La manifestazione ha avuto uno straordinario successo nel corso degli ultimi anni e si caratterizza per l’esposizione dell’artigianato artistico e di qualità, della tradizione e per vari punti di intrattenimento musicale diffuso e soft.

Di rilievo sono anche le esposizioni e le mostre di pittori ed artisti. In concomitanza con la manifestazione è aperto alla sera, dalle ore 20,30 alle 24,00 il Museo del sale, allestito nel seicentesco Magazzino del sale Torre, che ci presenta un’ampia rassegna di immagini e documenti storici, di attrezzi da lavoro, di ambientazioni delle saline arricchito negli ultimi anni da pregevoli reperti archeologici, a cominciare dai mosaici della chiesa di San Martino Prope Litus Maris del VI secolo.

Per i cervesi e per i turisti le manifestazioni sono l’occasione per riscoprire il Borgo Marina, ma anche per ritrovare il gusto di stare assieme, in una manifestazione in cui l’antico Borgo diventa anche “vetrina” della città e dell’entroterra romagnolo.