Alla scoperta del magico mondo della voce con la masterclass di Lorenzo Campani

Un sabato di studio e approfondimento è in programma il 15 febbraio alle 16 a Officina della Musica, scuola di musica, teatro e musical di Ravenna.

Si svolge infatti la Masterclass di Lorenzo Campani, cantautore che vanta, tra le proprie esperienze, la collaborazione con nomi quali Mogol, Maurizio Solieri (storico chitarrista di Vasco Rossi) oltre alle partecipazioni a The Voice e al Musical "Notre Dame de Paris" di Riccardo Cocciante. Si tratta di un viaggio alla scoperta del magico mondo della voce, in tutti i suoi aspetti: dall'importanza dell'interpretazione e dell'arte scenica al canto come strumento di comunicazione.

Per info e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 3335604711 o alla mail info@officinadellamusica.ra.it .