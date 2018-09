Alla scoperta del Medioevo con laboratori e giochi nella rocca sforzesca

Alla scoperta del Medioevo: domenica 9 settembre dalle 15 alle 18 nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna si riapre la stagione museale con un appuntamento di fine estate tutto dedicato ai bambini.

Nel pomeriggio ci saranno diversi laboratori volti alla scoperta di alcuni aspetti del Medioevo. Tra le attività, la pratica di scherma medievale che coinvolgerà direttamente i piccoli partecipanti nell'apprendimento di come si svolgeva un torneo d'arme (dai 5 anni); l'arte delle erbarie, il sapere naturale e la simbologia delle piante spontanee scoperta attraverso un laboratorio pratico (dai 6 anni); la realizzazione di scudi e borsine in tela con gli stemmi araldici di alcuni grandi condottieri di Romagna (dai 3 anni). Infine, alle 16 ci sarà “A caccia dell'uovo di drago", un percorso all'interno della rocca scandito da storie di draghi, cavalieri e principesse.

Le attività sono libere e gratuite e non è necessaria l'iscrizione. L’iniziativa è a cura della cooperativa “Il Mosaico” e dell’associazione “Li Sparvieri”, in collaborazione con la Pro loco di Bagnara di Romagna e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 0545 905505.