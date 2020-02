Alla scoperta dell'olio extravergine di oliva

L’olivo e l'olio di oliva sono stati al centro di miti, religiosità e storia delle civiltà del Mare Nostrum fino a diventare il simbolo della dieta mediterranea e della sua cultura di riferimento. Per conoscere e apprezzare questo prodotto naturale Slow Food organizza lunedì 24 febbraio, alle ore 20:30, presso la sua sede di via della Chiesa 17 a Villanova di Bagnacavallo una serata di degustazione "Alla Scoperta dell'Olio Extravergine" con relatori Gianluca Tumidei e Matteo Bonoli.

Questa prima serata si propone di fornire le informazioni di base necessarie per comprendere, dagli aspetti agronomici e produttivi a quelli chimici e ovviamente sensoriali, la tecnica di degustazione degli oli extravergini di oliva.

L’assaggio sarà mirato a riconoscere i principali sentori che si possono ritrovare nell’olio, sia positivi che negativi. La serata non è una cena, ma una degustazione che prevede la possibilità di assaggiare diverse tipologie di oli.



Costo della serata € 10,00 per i soci Slow Food e € 12,00 per i non soci



Prenotazione obbligatoria: slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure 3474524084 entro e non oltre il 21 febbraio.